नए साल की बड़ी सौगात! मुजफ्फरपुर SSP के नए कार्यालय भवन और पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण को मिली स्वीकृति

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने शुक्रवार को बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन तथा पटना जिले में बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा।

आम जनता को भी बेहतर और त्वरित सेवाएं मिलेगी- Samrat Chaudhary

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को और सुद्दढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधोसंरचना के विकास पर निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन तथा पटना जिले में बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों परियोजनाओं के निर्माण में 34 करोड़ 31 लाख 21 हजार 450 रुपये रुपये खर्च किए जाएंगे। चौधरी ने कहा कि पुलिस अधोसंरचना के निर्माण से न केवल पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी बल्कि आम जनता को भी बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में वरीय पुलिस अधीक्षक के लिए प्रस्तावित नए कार्यालय सह आवासीय संरचना के निर्माण के लिए 18 करोड़ 92 लाख 21 हजार 500 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह भवन जी प्लस फोर संरचना के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें आधुनिक सुविधाओं का समावेश होगा,जबकि प्रकार पटना जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना भवन के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। यह थाना भवन जी प्लस सिक्स निर्मित किया जाएगा, इस निर्माण के लिए 15 करोड़ 38 लाख 99 हजार 950 रुपये की लागत स्वीकृत की गई है।

सरकार का लक्ष्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि...Samrat Chaudhary

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी पटना में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरी आवश्यकताओं को देखते हुए आधुनिक थाना भवन की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में पुलिस भवनों के निर्माण और सुद्दढ़ीकरण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस बल को आधुनिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में और अधिक सक्षम बन सकें। उन्होंने कहा कि बेहतर अधोसंरचना से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है और इसका सीधा लाभ जनता को मिलता है।उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस व्यवस्था के समग्र सुधार की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नए भवनों में आधुनिक कार्यालय व्यवस्था, प्रशिक्षण सुविधाएं और आवासीय प्रबंध शामिल किए जाएंगे, जिससे पुलिसकर्मियों को एक समेकित और सुविधाजनक कार्यस्थल मिल सके।