सीएम नीतीश के जन्मदिन पर 51 लाख बच्चों को 'पोशाक की सौगात', पश्चिम चंपारण से होगा आगाज

Nitish Kumar Birthday : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन (Nitish Kumar Birthday) है। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों के लिए विशेष पहल की घोषणा की है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पूरे बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों को दो-दो सेट नई ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी।

51 लाख बच्चों को पोशाक का तोहफा

इस योजना की औपचारिक शुरुआत आज की जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के हाथों होगा। पहले चरण में लगभग 51 लाख बच्चों को दो सेट ड्रेस वितरित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विभाग के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ाना और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्यस्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण से की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी और शाह समेत कई नेताओं ने दी बधाई

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को 75 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वह पिछले कई वर्षों से बिहार की प्रगति के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं।'' मोदी ने कहा कि उनकी दूरदृष्टि और विकास योजनाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री ने कुमार के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की भी कामना की।

शाह ने भी कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, ''बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में बिहार में राजग प्रदेशवासियों के विकास व प्रगति के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु होने की कामना करता हूं।''

बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों ने भी दी शुभकामनाएं

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। चौधरी ने पोस्ट किया, ''बिहार के विकास पुरुष, सुशासन बाबू, जन-जन के प्रिय नेता, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से उनके जन्मदिवस के अवसर पर मिलकर हार्दिक बधाई और असंख्य शुभकामनाएं दीं। प्रभु से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जनसेवा की शक्ति प्रदान करें।''

सिन्हा ने पोस्ट में लिखा, ''बिहार के लोकप्रिय, कर्मठ और दूरदर्शी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। राजग सरकार के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन ने कभी पिछड़े कहे जाने वाले बिहार को विकास की नयी दिशा दी है। सुशासन, सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे के सशक्त विस्तार के माध्यम से आपने ''विकसित बिहार'' के सपने को मजबूती से आगे बढ़ाया है। आपकी ईमानदारी, सादगी और जनसेवा के प्रति समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर जनसेवा की शक्ति प्रदान करें।''