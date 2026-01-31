गेस्ट हाउस के कमरे में फंदे से लटके मिले बाप-बेटा, कोलकाता से आए थे बिहार; जांच में जुटी पुलिस

Bihar News : बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जहां एक गेस्ट हाउस के कमरे से बाप बेटे का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

Bihar News : बिहार के मुजफ्फरपुर में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जहां एक गेस्ट हाउस के कमरे से बाप बेटे का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना अहियापुर थाना क्षेत्र बैरिया बस स्टैंड के पास स्थित एक गेस्ट हाउस की है। मृतकों की पहचान शुभंकर सावू (37) और उसके 15 वर्षीय पुत्र देवांशु सावू के रूप में हुई है जो कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी बताए जा रहे हैं। बताया गया कि पैसों के लेनदेन के सिलसिले में मुजफ्फरपुर आए थे और अपने बेटे के साथ गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। गेस्ट हाउस के मैनेजर पंकज गोस्वामी ने बताया कि दोनों चार दिनों से यहां एक ही कमरे में ठहरे हुए थे। रात दोनों साथ में खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। सारा दिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला। सफाई कर्मी ने संदेह होने पर इसकी जानकारी मैनेजर को दी।

जिसके बाद मैनेजर ने कमरे के भीतर रस्सी के फंदे से व्यवसायी और उसके पुत्र का शव लटका हुआ देखा। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं से की जा रही है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है।

