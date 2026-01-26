बुआ बोली- मेरे साथ संबंध बनाओ, भतीजी ने मना किया तो कर दी हत्या; पहले भी कई महिलाओं से...

ग्रामीणों ने भी काजल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काजल कई महिलाओं से संबंध बना चुकी है। वह लंबे समय से गांव की महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक मदद या लोन दिलाने का झांसा देकर अपने प्रभाव में लेती थी। हालांकि, पुलिस इन आरोपों की...

Bihar Crime : बिहार के मुंगेर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में मृतका की रिश्ते में लगने वाली बुआ काजल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है>।



जानकारी के अनुसार, घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतलूपुर गांव की है। सूचना मिलने पर पुलिस एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, मुंगेर भेजा गया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि काजल ने नाबालिग के साथ जबरन समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था। विरोध करने पर काजल ने कथित रूप से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और घटना के बाद फरार हो गई थी।



ग्रामीणों ने भी काजल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काजल कई महिलाओं से संबंध बना चुकी है। वह लंबे समय से गांव की महिलाओं और लड़कियों को आर्थिक मदद या लोन दिलाने का झांसा देकर अपने प्रभाव में लेती थी। हालांकि, पुलिस इन आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है।



इस संबंध में सदर डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गला घोंटकर हत्या का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। ग्रामीणों और परिजनों के बयानों में कुछ अन्य पहलुओं की भी जानकारी सामने आई है, जिनकी जांच की जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने देर शाम आरोपी काजल को गिरफ्तार कर लिया है और उससे घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जांच सभी बिंदुओं पर जारी है।