इस राज्य की महिलाओं के लिए खुशखबरी, अगले महीने अकाउंट में आएंगे 10-10 हजार

Bihar News : बिहार में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य की लाखों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजना के तहत अगले महीने बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी।
10-10 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से होगा भुगतान
सूत्रों के अनुसार, मार्च के दूसरे हफ्ते यानी 15 मार्च के बाद से करीब 18 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह भुगतान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाएगा, ताकि राशि पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच सके।
शहरी महिलाओं पर विशेष फोकस
इस चरण में शहरी क्षेत्रों की पात्र महिलाओं को प्राथमिकता देने की तैयारी है। जिन महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है, उनके दस्तावेजों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी कर ली जाए। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि तय समयसीमा के भीतर पात्रता की पुष्टि कर ली जाए, ताकि भुगतान में देरी न हो।
समूह आधारित मॉडल से मिलेगा लाभ
योजना के तहत महिलाओं को 10 से 15 सदस्यीय समूहों में संगठित किया जाएगा। समूहों को स्वरोजगार गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, जिससे वे सामूहिक रूप से आजीविका के अवसर विकसित कर सकें। अधिकारियों का मानना है कि इस मॉडल से महिलाओं की आय में स्थायित्व आएगा और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेंगी।
सत्यापन पूरा होने के बाद होगा भुगतान
जानकारी के मुताबिक, सहायता राशि का वितरण चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा। प्रारंभिक सूची में शामिल लाभार्थियों को पहले भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष पात्र महिलाओं को सत्यापन पूरा होने के बाद राशि भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और परिवार की आय में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। अब लाभार्थियों की नजर आगामी घोषणा और भुगतान प्रक्रिया पर टिकी है, जो मार्च के मध्य के बाद शुरू होने की संभावना है।