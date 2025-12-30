Nitin Nabin: तीन दिन के बिहार दौरे पर BJP कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, पार्टी पदाधिकारियों से करेंगे संवाद

Nitin Nabin: भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख संजय मयूख ने एक बयान जारी कर बताया कि नितिन नबीन तीन दिन तक बिहार में रहेंगे और इस दौरान कई स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह मंगलवार को कई ‘‘स्थानीय कार्यक्रमों'' में हिस्सा लेंगे और पार्टी...

Nitin Nabin: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (Nitin Nabin) सोमवार को तीन दिवसीय प्रवास पर अपने गृह नगर पटना पहुंचे। बांकीपुर के विधायक नवीन का पटना हवाई अड्डे पर पार्टी के विधायकों ने स्वागत किया। इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे उनके पटना दौरे को लेकर सवाल किए तो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए।



कई स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे नितिन नबीन

भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख संजय मयूख ने एक बयान जारी कर बताया कि नितिन नबीन तीन दिन तक बिहार में रहेंगे और इस दौरान कई स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह मंगलवार को कई ‘‘स्थानीय कार्यक्रमों'' में हिस्सा लेंगे और पार्टी पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। मयूख के अनुसार, बुधवार को 45 वर्षीय नेता अपने पिता स्वर्गीय नवीन चंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिन्हा अपने समय के प्रमुख भाजपा नेताओं में शामिल थे।



2006 में उनके निधन के बाद अब समाप्त हो चुकी पटना सेंट्रल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उनके पुत्र नितिन नवीन ने जीत दर्ज कर राजनीतिक करियर की सफल शुरुआत की थी। गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले शीर्ष पार्टी पद पर नितिन नबीन की नियुक्ति ने सभी को चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने राज्य में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।