बंगाल में अफसरों का सस्पेंशन और बिहार में हलचल! इस मंत्री के बयान ने मचा दिया सियासी हड़कंप

मंत्री मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा सात अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक प्रभाव में काम कर...

Bengal Officers Suspension: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के पश्चिम बंगाल में सात अधिकारियों को सस्पेंड करने के फैसले पर रिएक्शन दिया, और आरोप लगाया कि वे पोल गाइडलाइंस मानने के बजाय पॉलिटिकल असर में काम कर रहे थे।



पत्रकारों से बात करते हुए पांडे ने कहा, "निश्चित रूप से, पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी ममता बनर्जी और TMC के अधिकारियों के तौर पर ज़्यादा काम करते दिख रहे हैं। यह उन अधिकारियों के लिए एक सिग्नल और मैसेज है, जो इलेक्शन कमीशन के निर्देशों को मानने के बजाय TMC, अभिषेक और ममता बनर्जी के आदेशों और निर्देशों का पालन करते हैं।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए।



"चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए"

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी होने चाहिए। सभी वोटर्स के भरोसे और विश्वास के साथ काम होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारी इस काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और मेरा मानना ​​है कि इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। भविष्य में, पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को सावधान रहना चाहिए। क्योंकि चुनाव पारदर्शी होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिन पर जनता का पूरा भरोसा हो।"



ECI ने सात अधिकारियों को किया सस्पेंड

इससे पहले, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने पश्चिम बंगाल में सात अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था, और चीफ सेक्रेटरी को उनके खिलाफ "स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रोसेस के संबंध में गंभीर कदाचार, ड्यूटी में लापरवाही और कानूनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल" के लिए डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था।