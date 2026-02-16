Main Menu

VIDEO: आजमगढ़ की डांसर के साथ आरा में गंदा काम, पुलिस ने तीन लोगों को पकड़ा

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Feb, 2026 03:30 PM

#Azamgarh #Bihar #Arrah #sexuallyassaulted भोजपुर जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र में एक नर्तकी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है।  विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी किए जाने की बात सामने आई...

Bihar News: भोजपुर जिले के करनामेपुर थाना क्षेत्र में एक नर्तकी के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है।  विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट भी किए जाने की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी करनामेपुर थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है और उसका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी जारी है...

