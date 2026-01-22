सीवान से CM नीतीश का बड़ा ऐलान: हर गांव में दुग्ध समिति, हर पंचायत में खुलेगा ‘सुधा’ सेंटर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान जिले के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए।

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीवान जिले के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को एनडीए सरकार बनने के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और तब से राज्य लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले हालात बेहद खराब थे—लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे, सांप्रदायिक तनाव आम बात थी और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क व बिजली की स्थिति दयनीय थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिहार में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। हिंदू-मुस्लिम झगड़े अब नहीं होते हैं। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वर्ष 2006 से कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई और 2016 से 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की भी घेराबंदी की गई।

शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल-पुलियों का निर्माण हुआ। सात निश्चय योजना के तहत हर घर बिजली, नल का जल, शौचालय और पक्की सड़क की सुविधा दी गई। वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचाई गई और अब अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है।

नौकरी-रोजगार पर सरकार का बड़ा फोकस

नीतीश कुमार ने बताया कि सात निश्चय-2 के तहत युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब तक 10 लाख युवाओं को नौकरी और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है।

पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपये, 1.14 करोड़ लाभार्थी

मुख्यमंत्री ने बताया कि वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है, जिससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है।

केंद्र सरकार का सहयोग, बिहार को बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से बिहार को लगातार सहयोग मिल रहा है। 2024 और 2025 के केंद्रीय बजट में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट और पश्चिमी कोसी नहर जैसी परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का बिहार में आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात है।

सात निश्चय-3: 2025-2030 का विकास एजेंडा

मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले पांच वर्षों के लिए सात निश्चय-3 लागू किया गया है, जिसमें—

दोगुना रोजगार, दोगुनी आय

समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार

कृषि में प्रगति

उन्नत शिक्षा

सुलभ स्वास्थ्य

मजबूत आधारभूत संरचना

सबका सम्मान-जीवन आसान

जैसी योजनाओं पर काम किया जाएगा।

सीवान को मिलेगी बड़ी विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय-3 के तहत सीवान जिले में 1,528 गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियां और सभी 293 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। इससे डेयरी सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा। सभी 19 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत अस्पताल तथा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। सीवान में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रगति यात्रा के दौरान चिन्हित योजनाओं—सीवान बाइपास, सड़कों का चौड़ीकरण, प्रेक्षागृह निर्माण, मौनिया बाबा महाबीरी मेला को राज्य मेला सूची में शामिल करने और विद्युत ग्रिड उपकेंद्र निर्माण—पर तेजी से काम चल रहा है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद

जन संवाद कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक मौजूद रहे।