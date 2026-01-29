बिहार के एक वर्षीय हरीश को सात समंदर पार मिला परिवार, मासूम को अमेरिकी दंपति ने लिया गोद

बिहार के रोहतास जिले से मानवता और प्रेम से जुड़ी एक बेहद भावुक और सुखद तस्वीर सामने आई है। रोहतास स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में रह रहे एक वर्षीय अनाथ बालक हरीश को अब एक नया परिवार नई पहचान और उज्ज्वल भविष्य मिल गया है। रोहतास जिलाधिकारी...

Bihar News (मिथिलेश कुमार) : बिहार के रोहतास जिले से मानवता और प्रेम से जुड़ी एक बेहद भावुक और सुखद तस्वीर सामने आई है। रोहतास स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में रह रहे एक वर्षीय अनाथ बालक हरीश को अब एक नया परिवार नई पहचान और उज्ज्वल भविष्य मिल गया है।

रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह की मौजूदगी में हरीश को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास निवासी दंपति मिस्टर कैमरन ली क्रो और रूचिल मेरी क्रो को विधिवत गोद सौंपा गया। अब नन्हा हरीश सात समंदर पार टेक्सास की धरती पर प्यार, सुरक्षा और अपनत्व के साथ जीवन की नई शुरुआत करेगा।



दत्तक ग्रहण की यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नई दिल्ली से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद दत्तक ग्रहण अधिनियम के सभी कड़े प्रावधानों के तहत संपन्न की गई। सभी कानूनी औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जिला पदाधिकारी द्वारा अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण का अंतिम आदेश पारित किया गया। पुत्र रूप में हरीश को पाकर अमेरिकी दंपति के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस अवसर पर जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बालक के उज्ज्वल भविष्य की कामना की और दंपति को परामर्श दिया कि वे हरीश के टीकाकरण, स्वास्थ्य,शिक्षा और समग्र विकास पर विशेष ध्यान दें।



