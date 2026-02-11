Main Menu

  • पटना में सुबह-सुबह पुलिस एनकाउंटर, 20 मामलों में वांछित ‘सूर्या’ के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

Edited By Harman, Updated: 11 Feb, 2026 12:46 PM

operation langda patna police stf encounter criminal surya arrested

Patna Police Encounter : बिहार पुलिस ने कम से कम 20 मामलों में वांछित एक अपराधी को बुधवार तड़के पटना के आलमगंज इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजीव कुमार उर्फ सूर्या के रूप में हुई है।

पटना (पूर्व) के पुलिस अधीक्षक (एसपी) परिचय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि यह मुठभेड़ आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट के पास हुई। उन्होंने कहा, "सूचना मिली थी कि शस्त्र अधिनियम, लूट, डकैती और रंगदारी से जुड़े करीब 20 मामलों में वांछित राजीव कुमार गायघाट स्थित एक स्थान पर छिपा हुआ है। इसके बाद जिला पुलिस और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की संयुक्त टीम गठित कर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया।" 

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को देखते ही कुमार ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने नियंत्रित जवाबी गोलीबारी की और उसे काबू में कर लिया। उन्होंने कहा, "कुमार के पैर में गोली लगी है। उसका इलाज एक सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है।" पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि उसके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। 


 

