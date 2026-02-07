आधी रात को सांसद पप्पू यादव की हुई गिरफ्तारी, 31 साल पुराने केस में पुलिस का एक्शन

Edited By Harman, Updated: 07 Feb, 2026 08:36 AM
Pappu Yadav Arrested : पटना पुलिस ने 35 साल पुराने एक मामले में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार देर रात गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी
पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद यादव को चिकित्सीय जांच के लिए इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आईजीआईएमएस) ले जाया गया। उनकी गिरफ्तारी पटना स्थित आवास से हुई। शहर के मन्दिरी इलाके में पूर्णिया से सांसद यादव के आवास पर उस समय नाटकीय स्थिति पैदा हो गई जब उन्होंने पुलिस टीम से 'वापस जाने' को कहा और आश्वासन दिया कि वह शनिवार को अदालत में पेश होंगे। सूत्रों ने बताया लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
यादव ने गिरफ्तारी से पहले कहा, "मैं संसद सत्र में भाग लेकर लौटा हूं। मुझे अदालत के समन की जानकारी है और मैं कल पेश होऊंगा। लेकिन कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए हैं और वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं।'' यादव ने दावा किया कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह राज्य सरकार की आलोचना कर रहे हैं, खासकर हाल में एक नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले को लेकर, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने कहा था, "सांसद/विधायक अदालत ने 1995 के एक मामले में यादव के पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया था। इसलिए हमने एक टीम भेजी थी ताकि उन्हें अदालत में पेश किया जा सके।''