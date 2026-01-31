चचेरा भाई दोस्तों के साथ करता था गैंगरेप, बिन ब्याही मां बनी नाबालिग; अब आरोपियों को मिली 20 साल की कड़ी सजा

Bihar Crime News : बिहार के वैशाली जिले में एक शर्मनाक घटना ने झकझोर दिया। जिले की विशेष POCSO अदालत ने चचेरी बहन के साथ गैंगरेप करने वाले दो युवकों को कड़ी सज़ा सुनाई है। आरोपियों को 20 साल की सजा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Bihar Crime News : बिहार के वैशाली जिले में एक शर्मनाक घटना ने झकझोर दिया। यहां चचेरे भाई और उसके दोस्त ने मिलकर नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। अदालत ने अब दोनों युवकों को कड़ी सज़ा सुनाई है। आरोपियों को 20 साल की सजा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष अभियोजन अधिकारी (PP) के अनुसार, मामला मार्च 2021 का है। 16 वर्षीय किशोरी का उसके चचेरे भाई ने अपने साथी के साथ मिलकर रेप किया। पीड़िता को धमकी दी गई कि वह घटना के बारे में किसी को न बताए। पीड़िता के बयान के अनुसार, कुछ दिनों बाद आरोपी उसे अपनी मौसी के घर जाने के बहाने घर से ले गया। रास्ते में उसने अपने दोस्त को बुलाया और उसे उसके घर ले गया। वहां दोनों आरोपियों ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। सितंबर 2022 में लड़की के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। जिसके बाद परिवार के सामने सारी सच्चाई आई और परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

घटना की जानकारी होने के बाद परिवार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा। इस बीच, पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का आनुवंशिक टेस्ट किया गया, जिसमें नाबालिग का आरोपी चचेरा भाई बायोलॉजिकल पिता साबित हुए। अदालत में आरोप साबित होने पर दोनो आरोपियों को बीस साल की कड़ी सजा और जुर्माना लगाया गया।