Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Operation Muskan : पटना पुलिस ने 33 चोरी/गुम मोबाइल बरामद कर लौटाए, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

Operation Muskan : पटना पुलिस ने 33 चोरी/गुम मोबाइल बरामद कर लौटाए, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 08:18 PM

operation muskan patna 2026

बिहार पुलिस का Operation Muskan अभियान लगातार लोगों की खोई हुई मुस्कान वापस लौटा रहा है। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को पटना जिले के पूर्वी क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली।

Operation Muskan Patna 2026: बिहार पुलिस का Operation Muskan अभियान लगातार लोगों की खोई हुई मुस्कान वापस लौटा रहा है। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को पटना जिले के पूर्वी क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से कुल 33 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 6.50 लाख रुपये है। इन सभी फोनों को उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया।

मोबाइल वापसी समारोह में उत्साह, मालिकों की खुशी देखते बनती थी मोबाइल वितरण कार्यक्रम का आयोजन पटना पूर्वी क्षेत्र में किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार और सहायक पुलिस अधीक्षक (सदर-01) अभिनव कुमार ने खुद मालिकों को फोन सौंपे। फोन मिलते ही लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। कई पीड़ितों ने महीनों पहले अपना फोन खोया था और उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन पुलिस की मेहनत से उन्हें अपना कीमती डिवाइस वापस मिल गया।

SP परिचय कुमार ने क्या कहा?

प्रेस को संबोधित करते हुए परिचय कुमार ने बताया कि Operation Muskan बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाया जा रहा है। यह अभियान न केवल चोरी या गुम हुए मोबाइल को ट्रेस करता है, बल्कि CEIR पोर्टल और तकनीकी विश्लेषण की मदद से तेजी से बरामदगी सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य नागरिकों का विश्वास मजबूत करना है। मोबाइल में लोगों की निजी यादें, डेटा और महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसे वापस लौटाकर हम उनकी मुस्कान लौटा रहे हैं।"

SP ने आगे अपील की कि अगर किसी का मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो तुरंत निकटतम थाने में शिकायत दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल पर ब्लॉक करवाएं। इससे बरामदगी की संभावना बढ़ जाती है।

और ये भी पढ़े

ऑपरेशन मुस्कान की लगातार सफलता

यह अभियान पूरे बिहार में चल रहा है और पटना पुलिस ने इसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हाल के दिनों में पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में भी दर्जनों मोबाइल लौटाए गए हैं। यह पहल न केवल अपराध नियंत्रण में मदद कर रही है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का सेतु भी बना रही है।

पटना पुलिस की इस मुहिम से साबित हो रहा है कि तकनीक और मेहनत से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। अगर आपका भी मोबाइल गुम है तो देर न करें, पुलिस आपकी मदद के लिए तैयार है!

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!