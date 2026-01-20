Main Menu

  • पटना में दिल दहला देने वाली घटना, बच्चे का कटा हुआ सिर मिलने से मचा हड़कंप; धड़ की तलाश में जुटी पुलिस

Edited By Harman, Updated: 20 Jan, 2026 01:52 PM

पटना: बिहार की राजधानी पटना से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां एक 6 महीने के बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी।

पटना: बिहार की राजधानी पटना से रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की खबर सामने आई है। यहां एक 6 महीने के बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है। वहीं इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी।

मिली जानकारी के अनुसार, नदी थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह इलाके में स्थानीय लोगों नें सड़क पर बच्चे का कटा हुआ सिर देखा जबकि धड़ नहीं था। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरु की। बच्चे का धड़ ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने बच्चे के सिर को अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आशंका जताई जा रही है कि धारदार हथियार से बच्चे का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया है। जिसके बाद सड़क किनारे दफना दिया। वहीं सड़क पर घूम रहे कुतों ने बाहर निकाल लिया होगा। बच्चे का चेहरा इतनी बुरी हालत में था कि उसकी पहचान भी नहीं की जा सकी। 

इधर पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद एफएसएल की टीम को बुलाया। फिलहाल पुलिस ने सिर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की जानकारी मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार को फतुहा थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा एक बच्चे का लापता होने का भी मामला दर्ज हुआ। फिलहाल पटना पुलिस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए हर बिंदु पर जांच कर रही है। अब जांच के बाद ही सब सच सामने आएगा।
 

