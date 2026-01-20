Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Patna NEET छात्रा की मौत: कल जहानाबाद जाएंगी महिला आयोग की अध्यक्ष, जमीनी स्थिति के लेंगी जायजा

Patna NEET छात्रा की मौत: कल जहानाबाद जाएंगी महिला आयोग की अध्यक्ष, जमीनी स्थिति के लेंगी जायजा

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jan, 2026 10:27 AM

patna neet student s death women s commission chairperson to visit jehanabad

Patna NEET Student Death: आयोग के हस्तक्षेप के बाद, हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। मृतक, जो जहानाबाद जिले की रहने वाली थी, पटना के एक हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की...

Patna NEET Student Death: बिहार राज्य महिला आयोग ने पटना में NEET की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। अध्यक्ष प्रो. अप्सरा बुधवार, 21 जनवरी को मृतक के परिवार से मिलने और जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए जहानाबाद जाएंगी। प्रो. अप्सरा ने पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है और आयोग को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उन्होंने कहा कि आयोग इस मामले पर करीब से नजर रख रहा है और आश्वासन दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 

हॉस्टल संचालक को किया गया गिरफ्तार
आयोग के हस्तक्षेप के बाद, हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। मृतक, जो जहानाबाद जिले की रहने वाली थी, पटना के एक हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया और छात्रों और सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। एक बड़ा अपडेट देते हुए, ADG (CID) पारसनाथ ने कहा कि जांच पूरी होने तक विवरण बताना जल्दबाजी होगी। ADG ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, “यह पूरा मामला जांच के अधीन है। इस स्तर पर कोई भी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि तकनीकी और वैज्ञानिक जांच में समय लगता है, खासकर DNA विश्लेषण में।अधिकांश परीक्षण प्रक्रिया अगले तीन से चार दिनों में पूरी होने की उम्मीद है। उपलब्ध संसाधनों के आधार पर DNA रिपोर्ट में पांच से छह दिन लग सकते हैं।”

पीड़ित के लिए शीघ्र न्याय की मांग
जब छात्रा को प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराने की सही तारीख के बारे में पूछा गया, तो ADG ने कहा कि उनके पास इस समय कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आश्वासन दिया कि हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) ने उस हॉस्टल में व्यापक जांच की है जहां छात्रा रहती थी। FSL टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए हैं जो सच्चाई स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। इस मामले ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, विपक्षी दल सरकार पर प्रशासनिक विफलता और कार्रवाई में देरी का आरोप लगा रहे हैं। छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है, और पीड़ित के लिए शीघ्र न्याय की मांग कर रहे

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!