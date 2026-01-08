PHED कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या, इस हालत में मिला शव; इलाके में दहशत का माहौल

Darbhanga Crime News: बिहार में दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के कर्मचारी का शव बरामद किया। वहीं, शव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव...

Darbhanga Crime News: बिहार में दरभंगा जिले के लहेरियासराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के कर्मचारी का शव बरामद किया। वहीं, शव मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

कर्मचारी की चाकू गोदकर हत्या

सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर बुधवार को कमर्शियल चौक के समीप एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि युवक की हत्या चाकू से गोदकर की गई है। कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान पीएचडी विभाग के कर्मचारी पवन कुमार प्रसाद के रूप में हुई है। वह जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के सुसारी गांव का निवासी था। उन्होंने कहा कि प्रथम द्दष्टया यह मामला विवाद के बाद हत्या का प्रतीत होता है, हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

ई-रिक्शा भी चलाते थे पवन प्रसाद

पवन प्रसाद रात के समय पार्ट-टाइम ई-रिक्शा चलाता था। शव के पास ही उसका ई-रिक्शा भी मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (डीएमसीएच) भेज दिया गया है।