  • PM Kisan Yojana: इस वजह से अटक सकता है किसानों का पैसा, 22वीं किस्त आने से पहले जल्दी करें ये काम

Edited By Harman, Updated: 02 Jan, 2026 04:29 PM

pm kisan yojna farmer id mandatory 22nd installment

PM Kisan Yojna: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए जरुरी खबर है। सरकार ने योजना को लेकर कोई भी गड़बड़ी होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब फार्मर रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी को जरुरी कर दिया गया है। बिना...

PM Kisan Yojna: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए जरुरी खबर है। सरकार ने योजना को लेकर कोई भी गड़बड़ी होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब फार्मर रजिस्ट्री यानी फार्मर आईडी को जरुरी कर दिया गया है। बिना फार्मर आईडी के किसानों को पीएम किसान योजना की सहायता राशि मिलने में दिक्कत हो सकती है।

कैसे मिलता है लाभ?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से लागू है। इसमें हर पंजीकृत किसान परिवार को सालाना ₹6,000 दिए जाते हैं। यह राशि चार-चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की तीन किस्तों में भेजी जाती है। 

पिछली किस्तें कब-कब आईं?

इस योजना के तहत अब तक 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। पीएम किसान की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को और 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी। वहीं 21वीं 19 नवंबर 2025 किस्त जारी की गई है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में आयोजित कार्यक्रम से PM इस किस्त को डिजिटल तरीके से जारी की। सरकार ने करीब 18,000 करोड़ रुपये देशभर के 9 करोड़ पात्र किसानों के खाते में भेजे।  

22वीं किस्त कब आएगी?

सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, फरवरी के आख़िर या मार्च की शुरुआत तक 22वीं किस्त जारी होने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर pmkisan.gov.in  पोर्टल पर जाकर e-KYC स्टेटस और लाभार्थी सूची (Beneficiary Status) की जांच करते रहें।

और ये भी पढ़े

PM Kisan Yojana के नियम और पात्रता

इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं —

किसान भारतीय नागरिक हों और कृषि योग्य भूमि उनके नाम पर हो।

e-KYC (Electronic Know Your Customer) पूरी होनी चाहिए।

Aadhaar कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।

भूमि अभिलेख राज्य सरकार द्वारा सत्यापित हों।

सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और संस्थागत भूमि धारक इस योजना के पात्र नहीं हैं।

लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों के कारण किसानों की किस्त अटक जाती है। 

किस्त रुकने के कारण  

e-KYC अधूरी होना

आधार से बैंक खाता लिंक न होना

DBT (Direct Benefit Transfer) बंद होना 

वहीं कई मामलों में नाम की स्पेलिंग, खाता नंबर, जमीन के रिकॉर्ड में त्रुटि जैसी छोटी गलतियों के कारण भी भुगतान रोक दिया जाता है। किसान PM Kisan पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि किस्त क्यों रुकी है।


 

