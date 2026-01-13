चोरी का टेंपो बेचने आया था बदमाश, पुलिस ने मारा छापा...दो लोगों को किया गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Jan, 2026 11:31 AM
Bihar News: बिहार में पटना जिले की मालसलामी थाना की पुलिस ने वाहन चोरी एवं तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि देर रात मालसलामी थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी चोरी का टेंपो बाजार समिति में बेचने आया हुआ है। सूचना के आधार पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। सूत्रों ने बताया कि छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बाजार समिति परिसर से एक चोरी के ऑटो के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त मुन्ना कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर छापामारी कर कुल 04 चोरी के सीएनजी ऑटो एवं 05 स्कूटी बरामद की और इस क्रम में इसमें संलिप्त एक अन्य अभियुक्त रोशन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। उक्त घटनाओं में संलिप्त अन्य अपराधियों की पहचान कर ली गई है तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।