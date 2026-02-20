ऊपर से खाली, अंदर से 'मैखाना! पुलिस ने ट्रक की ली तलाशी तो उड़ गए होश, 2 लोग गिरफ्तार

पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 1200 लीटर अवैध शराब बरामद की है। एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने हाईवे पर तलाशी के दौरान संदिग्ध ट्रक को पकड़ा। शातिर तस्करों ने ट्रक में एक गुप्त तहखाना (Secret...

Motihari News: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र से पुलिस ने ट्रक पर लदी 1200 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से शराब की एक बड़ी खेप ले जाई जा रही है।



सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सदर-2 पुलिस उपाधीक्षक जितेश कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की। टीम ने गुरूवार की रात हाईवे पर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली। इसी दौरान पिपरा कोठी ओवरब्रिज के नीचे खड़े एक ट्रक पर पुलिस की नजर पड़ी।

सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में ट्रक बिल्कुल खाली लग रहा था, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने गौर किया कि ट्रक के अगले हिस्से की पत्ती दबी हुई थी। इसी संदेह के आधार पर जब ट्रक की गहन तलाशी ली गई, तो केबिन से लेकर ढाले तक बने एक सीक्रेट चैंबर (तहखाने) का पता चला। इस तहखाने से करीब 1200 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है।

