VIDEO: सूरज बिहारी हत्याकांड में पूर्णिया पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, इंस्टाग्राम पर रील के पोस्ट को लेकर विवाद

Edited By Ramanjot, Updated: 09 Feb, 2026 03:59 PM
#PurniaPolice #SurajBihariMurderCase #Purnia #SPSweetySehrawat #BiharNews
पूर्णिया के चर्चित युवा कारोबारी सूरज बिहारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़ित सूरज बिहारी ने जिस बाइस लाख की पिस्टल को अपनी सुरक्षा के लिए खरीद रखा...
Purnia News: पूर्णिया के चर्चित युवा कारोबारी सूरज बिहारी हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पीड़ित सूरज बिहारी ने जिस बाइस लाख की पिस्टल को अपनी सुरक्षा के लिए खरीद रखा था, वहीं पिस्टल उसकी जिन्दगी का काल बनी। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SP के मुताबिक, इस मर्डर केस के पीछे इंस्टाग्राम पर एक रील के पोस्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ था....