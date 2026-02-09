बिहार में बड़ी सियासी हलचल, इस पूर्व CPI नेता ने थामा जदयू का दामन

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद रहे। पुष्कर आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिक्षा पहलों की सराहना की और युवाओं से सरकार के विजन को आगे बढ़ाने की अपील की।

Bihar Politics : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता और पूर्व MLC केदार पांडे के बेटे, पुष्कर आनंद, रविवार को पटना में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल हो गए। आनंद ने मुख्यमंत्री की शिक्षा पहलों की तारीफ की और सरकार के विजन को सपोर्ट करने में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया।



पुष्कर आनंद ने कहा, "मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में जो सुधार लागू किए हैं, वे तारीफ के काबिल हैं। युवाओं को आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री के विजन को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा प्रयास होगा कि उन्होंने मुझे जो पद दिया है, उसका इस्तेमाल राज्य के सर्वोत्तम हित में उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए करूं,"



वहीं उमेश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के स्थायी प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो काम किया है, उसी वजह से आज हर कोई हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है। उसी कड़ी में, पुष्कर आनंद पार्टी में शामिल हुए हैं।

इससे पहले 29 जनवरी को, महिला सशक्तिकरण को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत योग्य महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया है, जिसका मकसद हर घर में एक महिला को आत्मनिर्भर बनाना है।