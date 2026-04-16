नगर परिषद के पीछे चल रहा था काला धंधा, घर का नजारा देख उड़े पुलिस के होश; आपत्तिजनक हालत में 7 गिरफ्तार

नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के सीमावर्ती शहर रक्सौल में पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। यह रैकेट नगर परिषद कार्यालय के ठीक पीछे एक रिहायशी मकान में चल रहा था। वहीं इस रैकेट के खुलासे ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है। इस...

रक्सौल : नेपाल सीमा पर स्थित बिहार के सीमावर्ती शहर रक्सौल में पुलिस ने एक बड़े देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। यह रैकेट नगर परिषद कार्यालय के ठीक पीछे एक रिहायशी मकान में चल रहा था। वहीं इस रैकेट के खुलासे ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है।

बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोइरियाटोला वार्ड संख्या 23 के एक मकान में लंबे समय से गलत गतिविधियां चल रही हैं। सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत सिंह ने एक विशेष टीम का गठन किया। वहीं पुलिस ने जब छापा मारा तो अंदर का नजारा देख पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, कई युवक और युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। साथ ही आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की गई। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी सतर्कता बरतते हुए सभी को खदेड़कर पकड़ लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से चार युवतियां, दो पुरुष और एक नाबालिग लड़की को पकड़ा।

फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों को पकड़ने के लिए छानबीन में जुट गई है।

