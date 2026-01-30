रिहायशी इलाके में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, छापेमारी करने गई पुलिस के उड़े होश... Condom और शराब की बोतलें बरामद

बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने घनी आबादी वाले इलाके में चल रहे एक सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी कर दो युवतियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर की गई। मौके से आपत्तिजनक...

Sex Racket Busted : बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में चल रहे एक कथित सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो युवतियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री, कंडोम और दवाइयां बरामद की गई हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।



यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर की गई। उनकी देखरेख में डीएसपी हुलास कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने नगर थाना क्षेत्र के नवीन नगर मोहल्ले में छापेमारी कर इस अवैध गतिविधि का खुलासा किया।



किराए पर दे रखा था मकान

पुलिस के अनुसार, यह सेक्स रैकेट सरवन यादव नामक व्यक्ति के मकान में संचालित किया जा रहा था। मकान मालिक खुद उस घर में नहीं रहता था और उसने मकान किराए पर दे रखा था। छापेमारी के दौरान घटनास्थल के पास कचरे के ढेर से विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें और इस्तेमाल किए गए कंडोम भी बरामद किए गए।



पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें इलाके में इस तरह की किसी गतिविधि की जानकारी नहीं थी। अचानक हुई पुलिस कार्रवाई के बाद पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।