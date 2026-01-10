समस्तीपुर में बड़ा हादसा: घने कोहरे ने बरपाया कहर! सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, मची हाहाकार

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां घने कोहरे के बीच एक सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस भयानक घटना से पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, हादसा शुक्रवार देर रात जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र का है। मृतक युवकों की पहचान संजीव राय और अजय राय के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, संजीव राय और अजय राय देर रात अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रात का समय होने के साथ-साथ घना कोहरा भी छाया हुआ था, जिस कारण स्पष्ट तौर पर नजर कुछ नहीं आ रहा था। इस दौरान रास्ते में बाइक हादसे का शिकार हो गई। दोनों युवक गंभीर रुप से घायल हो गए। हादसा इतना भयानक था कि संजीव राय की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अजय राय ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा।



इधर घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि पता लग सके हादसा कैसे हुआ। फिलहाल पुलिस घटना की गहनता से जांच कर रही है।



