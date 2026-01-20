Main Menu

बेटी का अश्लील वीडियो वायरल करने की देते थे धमकी, विरोध किया तो बदमाशों ने डॉक्टर को गोलियों से भून डाला

Edited By Ramanjot, Updated: 20 Jan, 2026 01:46 PM

samastipur doctor murder 40 year old doctor brutally murdered in bihar

जानकारी के अनुसार, यह घटना जिले के बिथान थाना क्षेत्र के सोहमा गांव की है। मृतक की पहचान ललित कुमार साहू (40) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात डॉक्टर किसी मरीज को देखकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बांध के पास घात लगाए बदमाशों...

Samastipur Doctor Murder: बिहार के समस्तीपर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 40 वर्षीय ग्रामीण डॉक्टर की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उनके सिर पर तीन गोलियां, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। 

जानकारी के अनुसार, यह घटना जिले के बिथान थाना क्षेत्र के सोहमा गांव की है। मृतक की पहचान ललित कुमार साहू (40) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात डॉक्टर किसी मरीज को देखकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बांध के पास घात लगाए बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और फिर झगड़ा करने लगे। इसी बीच एक बदमाश ने अपनी पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। 

घटनास्थल से 7 खोखा बरामद
डॉक्टर के सिर पर 3 गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े-दौड़े मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। इसके बाद लोगों ने डॉक्टर के घर वालों को इसकी जानकारी दी। इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 7 खोखा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस पुरानी रंजिश या पेशे से जुड़े विवाद को लेकर भी जांच कर रही है। 

आरोपियों ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया 
वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी हमारी घर की लड़की को छेड़ता था। उसने लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसे वायरल करने की धमकी दे रहा था। इसी बात का विरोध करने पर आरोपियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। 

