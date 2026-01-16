Main Menu

  सारण मे शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल; हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

Edited By Harman, Updated: 16 Jan, 2026 01:23 PM

saran liquor mafia members attacked a police team injuring four police offier

सारण: बिहार में सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं को पकड़ने पहुंची पुलिस पर माफियाओं ने हमला कर एक पुलिस अवर निरीक्षक सहित कुल चार पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया है।

सारण: बिहार में सारण जिले के पानापुर थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं को पकड़ने पहुंची पुलिस पर माफियाओं ने हमला कर एक पुलिस अवर निरीक्षक सहित कुल चार पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया है। 
पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना पुलिस अवर पुलिस निरीक्षक गुंजन कुमार के नेतृत्व में मुड़वा गांव में गुरुवार की देर रात में छापामारी करने पहुंची थी। इस दौरान शराब माफियाओं ने चोर-चोर का शोर मचा कर ईंट, पत्थर, लाठी- डंडे से हमला कर दिया, जिसके कारण पुलिस अवर निरीक्षक सहित कुल चार पुलिसकर्मी घायल हो गये। 

इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिये नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया, जहां उनकी चिकित्सा की जा रही है। इसके बाद भारी मात्रा में थाना प्रभारी पुलिसकर्मियों के साथ हमला करने वालों के गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रहे हैं। 

