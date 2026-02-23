Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • VIDEO: किशनगंज में दबोची गयी घूसखोर मैडम जी, निगरानी विभाग की स्पेशल टीम ने 50 हजार रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार

VIDEO: किशनगंज में दबोची गयी घूसखोर मैडम जी, निगरानी विभाग की स्पेशल टीम ने 50 हजार रुपए घूस लेते किया गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Feb, 2026 03:34 PM

भ्रष्टाचार पर प्रहार की यह तस्वीर किशनगंज की है जहाँ निगरानी विभाग की स्पेशल टीम ने आईसीडीएस की प्रभारी डीपीओ अनीता कुमारी को 50 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी डीपीओ को उसके डुमरिया भट्टा रोड स्थित किराए के आवास से...

Kishanganj: किशनगंज में दबोची गयी घूसखोर मैडम जी.... निगरानी विभाग की टीम ने आईसीडीएस की प्रभारी डीपीओ को नजराना वसूलते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। दबोचे जाने पर मैडम जी माथा पीटने लगी। दरअसल, भ्रष्टाचार पर प्रहार की यह तस्वीर किशनगंज की है जहाँ निगरानी विभाग की स्पेशल टीम ने आईसीडीएस की प्रभारी डीपीओ अनीता कुमारी को 50 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी डीपीओ को उसके डुमरिया भट्टा रोड स्थित किराए के आवास से गिरफ्तार किया गया है....

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!