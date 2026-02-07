Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद: पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष की दुकान पर पत्थरों और लाठियों से हमला, 4 लोग लहूलुहान

बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद: पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष की दुकान पर पत्थरों और लाठियों से हमला, 4 लोग लहूलुहान

Edited By Ramanjot, Updated: 07 Feb, 2026 05:50 PM

shop of former municipal council chairman was attacked with stones

इसके बाद अपराधियों ने लाठी-डंडे और पत्थरों से दुकान में तोड़फोड़ की। इस घटना में दुकान में काम करने वाले दो युवक सहित चार लोग घायल हो गए। घटना के दौरान अपराधियों ने मिठाई के काउंटर को तोड़ दिया और दुकान में रखे कई सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।...

Bihar News : बिहार के जमुई शहर में अपराधियों ने पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष की मिठाई की दुकान में तोड़फोड़ की और चार लोगों को घायल कर दिया। पुलिस सूत्रों बताया कि शुक्रवार की रात अपराधियों ने जमुई शहर के वार्ड नंबर 24 स्थित बोधवान तालाब के समीप पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रेखा देवी की मिठाई की दुकान पर धावा बोला।

PunjabKesari

इसके बाद अपराधियों ने लाठी-डंडे और पत्थरों से दुकान में तोड़फोड़ की। इस घटना में दुकान में काम करने वाले दो युवक सहित चार लोग घायल हो गए। घटना के दौरान अपराधियों ने मिठाई के काउंटर को तोड़ दिया और दुकान में रखे कई सामानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी मारपीट की गई।सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

PunjabKesari

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पीड़ति के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शमिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!