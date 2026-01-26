"इतना बड़ा पद....RJD एक परिवार तक सीमित",  तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर चिराग पासवान का तंज

चिराग पासवान ने पत्रकारों से कहा, "सबसे पहले, RJD की ऐतिहासिक हार के पीछे क्या कारण था, इसकी जिम्मेदारी तय करना जरूरी था। मैं मानता हूं कि वह (तेजस्वी यादव) लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए पार्टी का नेतृत्व उनके हाथों में जाएगा। उन्हें इतना बड़ा...

Chirag Paswan News : केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने RJD नेता तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि, सबसे पहले, उन्हें लगता है कि बिहार में RJD की ऐतिहासिक हार के कारण को ठीक किया जाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के नाते, तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी दी गई होगी, और कहा कि RJD पारिवारिक नेतृत्व तक ही सीमित है।



चिराग पासवान ने पत्रकारों से कहा, "सबसे पहले, RJD की ऐतिहासिक हार के पीछे क्या कारण था, इसकी जिम्मेदारी तय करना जरूरी था। मैं मानता हूं कि वह (तेजस्वी यादव) लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए पार्टी का नेतृत्व उनके हाथों में जाएगा। उन्हें इतना बड़ा पद दिया गया है, और यह दिखाता है कि RJD सिर्फ एक परिवार तक सीमित पार्टी है।" राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने रविवार को तेजस्वी यादव को पार्टी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। यह घोषणा पटना में हुई RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान की गई।



"एक नए युग की शुरुआत!"

बैठक में RJD सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। घोषणा के बाद, RJD ने आधिकारिक तौर पर X पर इस नियुक्ति की पुष्टि करते हुए कहा, "एक नए युग की शुरुआत! तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है!"



रोहिणी आचार्य ने साधा निशाना

इस बीच, RJD (राष्ट्रीय जनता दल) प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी, रोहिणी आचार्य ने रविवार को "लालूवाद" को हाशिए पर पड़े लोगों के लिए लड़ाई बताया और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बिना किसी डर के बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने भाई, तेजस्वी यादव, जो अब RJD को कंट्रोल करते हैं, पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए, उन्होंने दावा किया कि फासीवादी विरोधियों द्वारा भेजे गए "घुसपैठिए और साजिशकर्ता" पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं।