बिहार में नाबालिग से हैवानियत, 3 बदमाशों ने किया गैंगरेप...वीडियो भी बनाई; एक आरोपी अरेस्ट

Bihar Crime News : बिहार में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी है। यहां एक 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ तीन बदमाशों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके के लोगों को हिला कर रख दिया है।

सुनसान जगह पर ले जाकर किया घिनौना काम, वीडियो भी बनाई

मिली जानकारी के अनुसार, घटना सारण जिले के सहाजितपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय किशोरी शौच करने के लिए घर से बाहर गयी थी, तभी तीन बदमाशों ने हथियारों का भय दिखाकर किशोरी को अगवा कर लिया। उसे जबरन सुनसान जगह पर ले गये और बारी-बारी से तीन युवकों ने दुष्कर्म किया। इस घिनौने काम का वीडियो भी बदमाशों के द्वारा बनाया गया। दुष्कर्म के बाद बदमाशों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल करने की धमकी दी है। लड़की घायल अवस्था में किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को आप बीती सुनाई। लड़की ने परिजनों को बताया सभी आरोपी नकाबपोश थे। एक युवक का मुंह से कपड़ा उतरने पर उसकी पहचान कर ली। इस संबंध में पीड़िता की मां ने आवेदन दिया।

वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसकी निशानदेही पर एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।



