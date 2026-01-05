Main Menu

  • मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को पटना नगर निगम का नोटिस, 7 दिन में बकाया भुगतान जमा करने का अल्टीमेटम

Edited By Harman, Updated: 05 Jan, 2026 02:13 PM

पटना: बिहार के पटना शहर में स्थित मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में दुकानों और कार्यालयों पर करोड़ों का ग्राउंड रेंट और मेंटेनेंस चार्ज बकाया है।  वही अब पटना नगर निगम ने नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया। समय पर बकाया भुगतान न...

पटना: बिहार के पटना शहर में स्थित मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में दुकानों और कार्यालयों पर करोड़ों का ग्राउंड रेंट और मेंटेनेंस चार्ज बकाया है।  वही अब पटना नगर निगम ने नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया। समय पर बकाया भुगतान न होने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।  बकाया भुगतान ऑनलाइन और पटना नगर निगम के कार्यालय में जाकर दोनों तरीका से हो सकता है। दुकानों और कार्यालयों पर ₹3.66 करोड़ का मेंटेनेंस चार्ज बकाया है।

7 दिन में पेमेंट नहीं तो बंद होगी बिजली-पानी सप्लाई

पटना नगर निगम ने नोटिस जारी करते हुए साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय के अंदर मेंटेनेंस चार्ज का भुगतान नहीं होगा। बिना कोई जानकारी दिए बिजली और वॉटर सप्लाई के कनेक्शन काटे जा सकते हैं। साथ ही अनुबंध की शर्तों की उल्लंघना करने पर  कभी भी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में कुल 270 दुकानें और 39 कार्यालय हैं। कई सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों ने भी लंबे समय से मेंटेनेंस और ग्राउंड रेंट का भुगतान नहीं किया है। बैंकिंग संस्थानों पर भी बकाया लंबित है। नगर निगम ने अपील की है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई से बचने के लिए तय समय के अंदर भुगतान करें।

