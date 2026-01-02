अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे थे 3 बांग्लादेशी, अचानक पड़ी SSB जवानों की नजर तो रोका...पूछताछ में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Bangladeshis Arrested At India Nepal Border: बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के हरैया थाना क्षेत्र से पुलिस से गुरुवार को तीन बांग्लादेशी नागरिक सहित चार लोगों को चार देशों की 36 हजार से अधिक की मुद्राओं के साथ गिरफ्तार किया है।

एक मददगार भी अरेस्ट

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले की पुलिस ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) के सहयोग से तीन बांग्लादेशी नागरिक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान मो. शाहिनुर रहमान, मो.सोबुज और मो. फिरोज के रूप में कई गयी है। तीनो बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश कराने में सहयोग करने वाले भारतीय नागरिक मोएमएल. सरफराज अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। वह पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया थानांतर्गत मोहन कोली निवासी अज्जाज अंसारी का पुत्र है। तीनों बांग्लादेशी नागरिकों ने बगैर वैध कागजात के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था।

चार देशों की मुद्रा बरामद

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों के पास से भारतीय मुद्रा 2,000, नेपाली मुद्रा 33,020, बंगलादेशी मुद्रा 1,000 और अमेरिकन मुद्रा 02 कुल 36,022 की मुद्राएं बरामद की गईं हैं। इसके अतिरिक्त तीन बांग्लादेशी पासपोर्ट और चार मोबाइल भी बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ समय से रक्सौल के रास्ते विदेशी नागरिकों के अवैध आवागमन की खबरें लगातार सुर्खियों में है। 19 मई 2025 को रक्सौल से एक कोरियन नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। उसके तीन दिन पूर्व 16 मई को रक्सौल से भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हरप्रीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 22 अप्रैल को एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले पांच चाइनीज नागरिक गिरफ्तार किए गए थे।