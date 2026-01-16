Main Menu

  • "सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई कर दी उजागर"- बिहार BJP प्रमुख संजय सरावगी

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Jan, 2026 04:28 PM

Sanjay Saraogi: संजय सरावगी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई उजागर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अराजकता फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां खुद बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं... मुख्यमंत्री खुद...

Sanjay Saraogi: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा नोटिस जारी करने पर, बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी (Sanjay Saraogi) ने शुक्रवार को कहा कि शीर्ष अदालत की टिप्पणियों ने ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई उजागर कर दी है, और आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और पुलिस जांच में दखलअंदाजी हो रही है। 

संजय सरावगी ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की सच्चाई उजागर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अराजकता फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां खुद बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती हैं... मुख्यमंत्री खुद IPAC जांच में दखल देती हैं, फाइलें ले जाती हैं... सुप्रीम कोर्ट के बयान से साफ है कि वहां किस तरह की अराजक स्थिति है।" इस बीच, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इस बात पर जोर दिया कि "सभी को कानून का पालन करना चाहिए।" पत्रकारों से बात करते हुए, बोस ने कहा, "अदालतें हैं। सभी को कानून का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वह अंतिम है।" 

ये टिप्पणियां गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी करने के बाद आईं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के परिसरों पर तलाशी अभियान के दौरान राज्य के अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप का आरोप लगाया गया था। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एजी मसीह की बेंच ने कहा कि अगर बड़े संवैधानिक सवालों से जुड़े मुद्दों को अनसुलझा छोड़ दिया जाता है, तो इससे अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा शासित राज्यों में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। 

इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कथित तौर पर कोयला तस्करी मामले के सिलसिले में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म I-PAC के दफ्तरों पर ED की छापेमारी के दौरान दखल दिया था। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी से संबंधित सामान, जिसमें हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की लिस्ट और रणनीतिक दस्तावेज शामिल हैं, जब्त कर लिए हैं, और अमित शाह पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "क्या पार्टी की हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की लिस्ट इकट्ठा करना ED, अमित शाह का काम है? वह घटिया, शरारती गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकता, मेरे पार्टी के सभी दस्तावेज ले जा रहा है।" 

