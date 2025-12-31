Main Menu

छपरा में महिला की संदिग्ध मौत; मायके वाले बोले- ससुराल वालों ने गलत इंजेक्शन लगवाया और....

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Dec, 2025 02:36 PM

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं, इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान मोना देवी (26) के रूप में हुई है। उसकी शादी रामधनाव गांव निवासी मुकेश मिश्रा से हुई थी। घटना के बाद मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि तबीयत खराब होने पर ससुराल वालों ने मोना देवी का इलाज किसी ग्रामीण चिकित्सक (झोलाछाप डॉक्टर) से कराया, जिसने गलत इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। वहीं, घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।

इधर, घटना की सूचना मिलने पर बनियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमाटर्म रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। 

