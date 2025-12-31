Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज कराने पहुंचे अस्पताल

Tej Pratap Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की सेहत बुधवार सुबह अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि पेट दर्द होने की शिकायत के बाद बुधवार को एक अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराने पहुंचे।

Tej Pratap Yadav: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की सेहत बुधवार सुबह अचानक खराब हो गई। बताया जा रहा है कि पेट दर्द होने की शिकायत के बाद बुधवार सुबह एक अस्पताल में चिकित्सकीय जांच कराने पहुंचे।

तेजप्रताप इलाज कराने कंकड़बाग स्थित मेडिवर्सल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका चैक-अप किया गया। चिकित्सकों के अनुसार, तेजप्रताप यादव की रिपोर्ट सही पाई गई है। इलाज के बाद उन्हें दवाएं दी गईं और एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तेजप्रताप यादव इलाज कराने के बाद वापस घर को रवाना हो गए।



जानकारी हो कि मई 2025 में परिवार और पार्टी से अलगाव के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी 'जन शक्ति जनता दल' बनाई और महुआ सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर रह गए। उनकी पार्टी के सभी उम्मीदवार भी हार गए। अब तेज प्रताप ने ब्लॉगिंग और वीडियो कंटेंट की ओर रुख किया है, जो पहले से उनकी ताकत रही है।



