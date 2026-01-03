Main Menu

  "पहले 10 हजार में वोट खरीदे, अब 25 हजार में लड़की...", उत्तराखंड की मंत्री के पति के आपत्तिजनक बयान पर भड़के तेजस्वी यादव

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Jan, 2026 06:01 PM

Tejashwi Yadav News: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य (Rekha Arya) के पति गिरधारी लाल साहू (Girdhari Lal Sahu) के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान से सियासी तूफान मच गया है। बिहार के मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी...

Tejashwi Yadav News: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य (Rekha Arya) के पति गिरधारी लाल साहू (Girdhari Lal Sahu) के बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान से सियासी तूफान मच गया है। बिहार के मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने साहू की कथित टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा," भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है।"

पहले 10 हजार में वोट, अब...- Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "BJP नेता कह रहे है कि 10 हजार ₹ में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से ₹20-25 हजार में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है।" बता दें कि गिरधारी लाल साहू का बयान वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित वीडियो में साहू को यह कहते सुना जा रहा है, ‘‘क्या तुम बुढ़ापे में शादी करोगे? अगर शादी नहीं हो पा रही है तो हम बिहार से लड़की ले आएंगे,वहां 20–25 हजार रुपए में मिल जाएगी।'' अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान साहू कथित तौर पर यह भी कहते हैं, ‘‘मेरे साथ चलो, तुम्हारी शादी करवा देंगे।''
 

