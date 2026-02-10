बिहार के सभी जिलों में पदयात्रा करेंगे तेज प्रताप यादव, बोले- RJD जल्द ही जीरो हो जाएगी...

Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि इस तरह का व्यवहार ही RJD के गिरते चुनावी प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार है। उन्होंने दावा किया, “सुनील सिंह जैसे लोगों की वजह से, RJD की ताकत घटकर 25 सीटों पर आ गई है और जल्द ही यह ज़ीरो हो जाएगी।” तेज...

Tej Pratap Yadav: जनशक्ति जनता दल (JJD) सुप्रीमो तेज प्रताप यादव ने सोमवार को पटना में पार्टी वर्कर्स के साथ एक जरूरी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विस्तार के प्लान बताए और पूरे बिहार में राज्य भर में पदयात्रा का ऐलान किया।



लोगों से सीधे बातचीत करेंगे

पार्टी मेंबर्स को संबोधित करते हुए, तेज प्रताप यादव ने कहा कि वह बिहार के सभी 38 जिलों में पदयात्रा करेंगे, जिसमें वह गांव-गांव घूमेंगे, लोगों से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि यह मार्च पार्टी को जमीनी लेवल पर मजबूत करेगा और JJD को आम लोगों से जोड़ने में मदद करेगा। मीटिंग के दौरान, तेज प्रताप ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) MLC सुनील सिंह पर तीखा हमला किया, और उन पर पार्टी वर्कर्स की बार-बार बेइज्ज़ती करने का आरोप लगाया।



"पिता का अब पार्टी में कोई असर नही"- तेजप्रताप

तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि इस तरह का व्यवहार ही RJD के गिरते चुनावी प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार है। उन्होंने दावा किया, “सुनील सिंह जैसे लोगों की वजह से, RJD की ताकत घटकर 25 सीटों पर आ गई है और जल्द ही यह ज़ीरो हो जाएगी।” तेज प्रताप ने आगे आरोप लगाया कि RJD के अंदर “गद्दारों” ने उनके पिता लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल हैसियत को खत्म कर दिया है, और कहा कि उनके पिता का अब पार्टी में कोई असर नहीं है। सुनील सिंह का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि MLC उनके मामा के फॉलोवर थे और हमेशा उनके आस-पास रहते थे।



16 अप्रैल को होगी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग

एक बड़े पॉलिटिकल दावे में तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनशक्ति जनता दल ही लालू प्रसाद यादव की असली पॉलिटिकल विरासत है, न कि RJD। उन्होंने कहा कि JJD उस सच्ची आइडियोलॉजी और वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है जिसे कभी उनके पिता ने बनाए रखा था। JJD चीफ ने यह भी अनाउंस किया कि पार्टी 16 अप्रैल को अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग और एक ओपन कन्वेंशन करेगी, और इस तारीख को अपने लीडर के जन्मदिन के साथ मेल खाते हुए शुभ बताया। उन्होंने कहा कि यह मीटिंग पार्टी की फ्यूचर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को शेप देने में इंपॉर्टेंट होगी। तेज प्रताप यादव ने आगे ऐलान किया कि जनशक्ति जनता दल आने वाले MLC चुनाव लड़ेगा और सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा, जिससे पार्टी का बिहार में तेजी से अपनी राजनीतिक पहुंच बढ़ाने का इरादा साफ हो गया है।