VIDEO: 'इस तरह की नौटंकी रोज-रोज नहीं करनी चाहिए..', विपक्ष के आरोपों पर भड़के दिलीप जायसवाल

Edited By Ramanjot, Updated: 14 Feb, 2026 03:32 PM
#Dilipjaiswal #Bihar #Congress #RJD
मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस तरह के नाटक और नौटंकी रोज-रोज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, अपराध सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा है और जो भी अपराधी होंगे, वह सलाखों के पीछे होंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा...
Patna News: मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस तरह के नाटक और नौटंकी रोज-रोज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि, अपराध सरकार के संरक्षण में नहीं हो रहा है और जो भी अपराधी होंगे, वह सलाखों के पीछे होंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना है और उन्हें इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि जनता के बीच में काम करना चाहिए और राजनीति करनी चाहिए...