Bihar News: बेउर जेल में ही रहेंगे पप्पू यादव, इस वजह से टल गई जमानत पर सुनवाई

Pappu Yadav News : बिहार में सोमवार को पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया है। फिलहाल पूर्णिया निर्दलीय सांसद जेल में ही रहेंगे। अब जमानत पर सुनवाई की नई तारीख तय होगी।

जानिए हैं क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि मामला साल 1995 का है। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव ने उनका मकान किराए पर लिया था, लेकिन वहां रिहायशी की जगह दफ्तर संचालित किया जा रहा था। विवाद के बाद साल 1995 में पटना के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसी पुराने मामले में वारंट जारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है।

