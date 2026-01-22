ट्रेन में विराजे भगवान गणेश... मंदिर बना स्लीपर कोच, बिहार से चली इस Train में आस्था का अनोखा संगम

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन में आस्था का अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है, जहां स्लीपर कोच में भगवान गणेश का मंदिर स्थापित किया गया है। बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस तीर्थयात्रा पर निकले हैं। 15 दिन की इस यात्रा में दक्षिण भारत और प्रमुख धामों के...

Temple inside train : रेल यात्रा के दौरान आमतौर पर यात्री अपनी मंजिल का इंतजार करते हैं, लेकिन भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन (Bharat Gaurav Tourist Train) में सफर कर रहे श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा आस्था और भक्ति का विशेष अनुभव बन गई है। इस विशेष ट्रेन के एक स्लीपर कोच में भगवान गणेश का मंदिर स्थापित किया गया है, जहां यात्री पूरे श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना करते हुए अपनी तीर्थयात्रा कर रहे हैं।

यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन फिलहाल दक्षिण भारत और प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकली हुई है। ट्रेन में बिहार के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु सवार हुए हैं, जिनमें बड़ी संख्या बुजुर्ग यात्रियों की है। खास बात यह है कि स्लीपर कोच की साइड अपर सीट को पूरी तरह मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जहां भगवान गणेश की मूर्ति विधिवत रूप से स्थापित की गई है।







भजन-कीर्तन और आरती से गूंज रहा कोच

पूरे कोच को धार्मिक सजावट से सजाया गया है। सुबह और शाम सभी यात्री सामूहिक रूप से पूजा, आरती और भजन-कीर्तन करते हैं। ढोलक और झाल की व्यवस्था भी की गई है, जिससे यात्रा के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान गणेश की उपस्थिति से यात्रा और अधिक मंगलमय हो गई है।







18 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी यात्रा

यह भारत गौरव ट्रेन 18 जनवरी को सुगौली से रवाना हुई थी और 1 फरवरी को यात्रा का समापन होगा। यह यात्रा कुल 14 रात और 15 दिन की है। इस में ट्रेन में आठ स्लीपर कोच, एक थर्ड एसी, एक सेकेंड एसी, एक पैंट्री कार और दो एसएलआर कोच लगाए गए हैं। सुगौली से खुली इस ट्रेन में कुल 464 यात्रियों की बुकिंग है। आम यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होती।







दक्षिण भारत और प्रमुख धामों के दर्शन

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मावती मंदिर, रामेश्वरम में रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर, कन्याकुमारी में कन्याकुमारी मंदिर और विवेकानंद रॉक मेमोरियल, तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभस्वामी मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और पुरी में श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन कराए जा रहे हैं। यात्रा के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने तिरुपति बालाजी मंदिर में विधिवत दर्शन किए और इसके बाद अगली मंज़िल की ओर प्रस्थान किया।







यात्रा पैकेज और सुविधाएं

स्लीपर क्लास में 27,535 रुपये प्रति व्यक्ति

थ्री एसी में 37,500 रुपये प्रति व्यक्ति

सेकेंड एसी में 51,405 रुपये प्रति व्यक्ति

इस पैकेज में होटल में ठहराव, शाकाहारी भोजन, स्थानीय भ्रमण, स्थानांतरण व्यवस्था, ऑनबोर्ड सुरक्षा, यात्रा बीमा और आईआरसीटीसी की सेवाएं शामिल हैं।