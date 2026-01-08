Aaj Ka Mausam: बिहार में घने कोहरे और कोल्ड डे से अभी राहत नहीं, ठंड और बढ़ेगी

राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। मौसम के मिजाज को देखते हुए फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है।

Weather Today: राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। मौसम के मिजाज को देखते हुए फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। Weather Update Today के अनुसार अगले पांच दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में Dense Fog Alert और Cold Day Warning जारी की गई है।

मौसम विभाग का कहना है कि बर्फीली पछुआ हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और तेज होगा।

कई शहरों में जम्मू से भी कम रहा तापमान

राज्य में लगातार दूसरे दिन कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जम्मू शहर से भी नीचे दर्ज किया गया। बुधवार को जम्मू का न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि भागलपुर जिले के सबौर में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

Cold Wave Update के तहत पटना का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा गया, शेखपुरा, छपरा, पूर्णिया और किशनगंज जैसे जिलों में भी तापमान जम्मू से कम रिकॉर्ड किया गया।

गया: 6.0°C

शेखपुरा: 5.2°C

किशनगंज: 5.8°C

छपरा: 7.2°C

पूर्णिया: 8.1°C

अधिकतम तापमान में भी गिरावट, कोल्ड डे जैसे हालात

राजधानी पटना में अधिकतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मोतिहारी में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, IMD Weather Forecast में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट की संभावना जताई गई है।

घना कोहरा और बेहद कम दृश्यता

गुरुवार को राजधानी समेत सभी जिलों में सुबह के समय Dense Fog छाए रहने और दिनभर Cold Day Conditions बने रहने की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार को पटना, भागलपुर और पूर्णिया में दृश्यता घटकर महज 100 मीटर तक पहुंच गई थी, जिससे सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ा।

धूप के बावजूद ठंड बरकरार

हालांकि दिन में कुछ जगहों पर धूप निकली, लेकिन तेज पछुआ हवाओं के कारण ठंड से राहत नहीं मिल सकी। Winter Weather Update के अनुसार, अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहा और कनकनी बनी रही।

प्रमुख शहरों का तापमान (Today Temperature)