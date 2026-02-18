Silver Price Today:  गिरावट के बाद फिर बढ़े चांदी के दाम, जानें अपने शहर का ताजा रेट

चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गिरावट के बाद आज बाजार में जोरदार रिकवरी दर्ज की गई है, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है।

Silver Price Today: चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गिरावट के बाद आज बाजार में जोरदार रिकवरी दर्ज की गई है, जिसका असर बिहार के सर्राफा बाजारों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। शादी-विवाह के सीजन और निवेश मांग के चलते स्थानीय बाजारों में पूछताछ बढ़ी है।

MCX में 3% से ज्यादा उछाल

Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर चांदी का वायदा भाव आज करीब 3.71% उछलकर ₹2,37,276 प्रति किलोग्राम पहुंच गया। पिछले सत्र में यह करीब ₹2,28,783 प्रति किलो तक फिसल गया था। जनवरी के अंत में वायदा बाजार में चांदी ₹4,20,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंची थी, जिसके बाद से लगातार करेक्शन का दौर चल रहा है।

IBJA के अनुसार ताजा रेट

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक सुबह चांदी ₹2,32,955 प्रति किलो थी, जो दोपहर तक बढ़कर ₹2,37,039 प्रति किलो हो गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

वैश्विक बाजार में हाजिर चांदी करीब 74.96 डॉलर प्रति औंस के आसपास रही। मजबूत डॉलर और कमजोर वैश्विक संकेतों का असर कीमती धातुओं पर दिखा है।

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का चांदी भाव

शहर 10 ग्राम (₹) 100 ग्राम (₹) 1 किलो (₹)

पटना 2,550 25,500 2,55,000

गया 2,550 25,500 2,55,000

मुजफ्फरपुर 2,550 25,500 2,55,000

भागलपुर 2,550 25,500 2,55,000

दरभंगा 2,550 25,500 2,55,000

पूर्णिया 2,550 25,500 2,55,000

नोट: स्थानीय टैक्स और मेकिंग चार्ज के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

पिछले सत्र में क्यों टूटी थी चांदी?

All India Sarafa Association के अनुसार राजधानी बाजार में चांदी की कीमत ₹5,000 गिरकर ₹2,45,000 प्रति किलो पर आ गई थी। दो दिनों में करीब ₹10,000 की गिरावट दर्ज की गई। वायदा बाजार में भी मार्च डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में 2% से ज्यादा की कमजोरी आई थी। कमजोर वैश्विक रुख और एशियाई बाजारों में छुट्टियों का असर रहा।

क्या अभी चांदी खरीदना सही रहेगा?

बिहार के ज्वेलर्स के अनुसार, मौजूदा उतार-चढ़ाव निवेशकों के लिए अवसर भी हो सकता है। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि बड़ी खरीदारी एकमुश्त करने के बजाय चरणबद्ध निवेश करें।