Schools reopened: बिहार के स्कूलों में Winter vacation खत्म, फिर से पढ़ाई शुरू; पटना में स्कूलों का समय बदला

Bihar schools reopened: बिहार के स्कूल 19 जनवरी से खुल गए हैं। पटना में ठंड को देखते हुए स्कूलों का नया समय सुबह 9 बजे तय किया गया है। जानें पूरी जानकारी और अपडेट।

Bihar schools reopened: बिहार के स्कूलों में विंटर वेकेशन 17 जनवरी (Bihar Winter Vacation) को समाप्त हो चुका है। फिलहाल किसी जिले में स्कूलों को आगे बंद रखने का आदेश नहीं दिया गया है। इसीलिए राज्य भर के स्कूल 19 जनवरी से पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे। 

पटना में स्कूलों का नया समय 

राजधानी पटना में ठंड के कारण जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। आदेश के अनुसार, अब पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9:00 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। यह नियम आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। 

अस्थायी व्यवस्था और संभावित बदलाव 

यह नया समय फिलहाल अगले कुछ दिनों के लिए लागू रहेगा। अगर मौसम की स्थिति बिगड़ती है, तो स्कूलों का समय और बढ़ाया जा सकता है या पूर्ण अवकाश घोषित किया जा सकता है। 

छात्रों और अभिभावकों के लिए जानकारी 

छात्र और उनके अभिभावक मौसम और प्रशासन की नई घोषणाओं पर ध्यान दें। किसी भी बदलाव की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी।

