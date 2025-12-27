घर से चल रहा था नशे का धंधा, पुलिस ने छापेमारी कर 790 ग्राम गांजा किया बरामद, एक महिला गिरफ्तार

Bihar News: बिहार में पटना जिले के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 790 ग्राम गांजा के साथ एक महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर...

नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) परिचय कुमार ने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। सूचना के आधार पर रानीपुर मुर्चा स्थित लखिन्द्र राय उर्फ बोतल राय के घर पर गुरूवार को छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से 790 ग्राम गांजा, 01 इलेक्ट्रॉनिक तराजू तथा 11,700 रूपए बरामद किए गए है।



सूत्रों ने बताया मौके से लखिन्द्र राय की पत्नी सुनैना देवी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जब्त किए गए मादक पदार्थ और अन्य सामग्री को सील कर थाना ले जाया गया है।