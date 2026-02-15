VIDEO: 2027 तक filariasis free भारत का लक्ष्य..DM ने की महाअभियान की शुरुआत...

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Feb, 2026 03:32 PM

#Buxar #Filariaeradicationcampaign #BuxarDM #Bihar #Filariasis Bihar news: बक्सर(Buxar news) में फाइलेरिया उन्मूलन महाअभियान(Filaria eradication campaign) की शुरुआत कर दी गई। 2027 तक भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लक्ष्य (Goals to make...

Bihar news: बक्सर(Buxar news) में फाइलेरिया उन्मूलन महाअभियान(Filaria eradication campaign) की शुरुआत कर दी गई। 2027 तक भारत को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लक्ष्य (Goals to make India filariasis free) के तहत जिले में मेगा कैंप अभियान चलाया जा रहा है।

