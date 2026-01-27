Main Menu

  • फेसबुक पर दोस्ती, होटल ले जाकर किया गंदा काम...फिर निजी वीडियो वायरल करने की धमकी; होश उड़ा देगा पूरा मामला

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jan, 2026 10:25 AM

पुलिस के अनुसार, आरोपी फेसबुक पर फर्जी नाम और पहचान का इस्तेमाल कर युवतियों से संपर्क करता था। वह खुद को ‘तरुण पैकरा’ बताता था और शादी का भरोसा दिलाकर होटल या लॉज में मिलने बुलाता था। आरोप है कि इसके बाद वह युवतियों के निजी फोटो और वीडियो वायरल करने...

बिहार डेस्क : सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान छिपाकर युवतियों से दोस्ती करने, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने और बाद में पैसे की उगाही करने के आरोप में बिहार के युवक को सरगुजा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद महफूज (निवासी पटना, बिहार) के रूप में हुई है। 

फर्जी नाम का इस्तेमाल कर युवतियों से करता था संपर्क
पुलिस के अनुसार, आरोपी फेसबुक पर फर्जी नाम और पहचान का इस्तेमाल कर युवतियों से संपर्क करता था। वह खुद को ‘तरुण पैकरा’ बताता था और शादी का भरोसा दिलाकर होटल या लॉज में मिलने बुलाता था। आरोप है कि इसके बाद वह युवतियों के निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठता था। सरगुजा जिले की एक पीड़िता की लिखित शिकायत पर यह मामला सामने आया। पीड़िता के अनुसार, उसकी आरोपी से पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी।  आरोपी तरुण ने खुद की प्राइवेट जॉब और मम्मी की जॉब रेल विभाग में होने की बात कही थी, बहन के बारे में उसने बताया था कि वह पुणे महाराष्ट्र में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसने आधार कार्ड दिखाकर भी अपनी पहचान ‘तरुण पैकरा’ के रूप में प्रस्तुत की थी। 

होटल में मुलाकात के दौरान खुला राज
पीड़िता ने बताया कि होटल में मुलाकात के दौरान जब दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल फोन और बैग की जांच की, तब उसे आरोपी की असली पहचान पर शक हुआ। जांच के दौरान अलग-अलग नामों से जुड़े सिम कार्ड और दो आधार कार्ड मिले, जिनमें से एक में नाम मोहम्मद महफूज दर्ज था। इसके बाद पीड़िता ने अपने दोस्तों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। 

बहुत सी लड़कियों का किया शोषण
मामले की पुष्टि करते हुए सीएसपी राहुल बंसल ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में सामने आया है कि उसने फेसबुक के जरिए दोस्ती करके बहुत सी लड़कियों का दैहिक शोषण किया है और इस अपराध को आधार बनाकर रुपए भी झटके हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी इस तरीके से अन्य युवतियों को भी निशाना बना चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी बंसल के अनुसार, आगे की विवेचना जारी है और अन्य पीड़ितों की पहचान की जा रही है।

