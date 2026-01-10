Main Menu

  • प्रेम-प्रसंग में युवक की गोली मारकर हत्या! खेत में इस हालत में मिला शव; परिजन बोले- लड़की की मां ने जबरन कराई शादी और...

Edited By Swati Sharma, Updated: 10 Jan, 2026 12:23 PM

young man shot dead in a love affair

Sitamarhi Murder News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर प्रेम-प्रसंग के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे परिवार में कोहराम मचा दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

लड़की की मां ने कराई दोनों की शादी

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के बेला थाना क्षेत्र के धुनियामा टोल की है। मृतक की पहचान रोइआही गांव निवासी अविनाश कुमार (21) के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि अविनाश का गांव की ही एक लड़की से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। कुछ दिन पहले लड़की की मां ने अविनाश को अपने घर बुलाया और फिर अपनी पुत्री से उसकी जबरन शादी करा दी। इसके बाद दोनों घरवालों के बीच खूब बहस हुई। परिजनों का आरोप है कि लड़की के पिता अविनाश को लगातार धमकियां दे रहे थे। धमकी से ठीक 8 दिन बाद उन्होंने अविनाश की हत्या कर दी। शुक्रवार को धुनियामा टोल मठ के पास से युवक का शव बरामद किया गया। उसके सीने में एक गोली लगी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। फिलहाल, पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है। वहीं, इस घटना ने पूरे परिवार में कोहराम मचा दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

