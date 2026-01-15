Main Menu

पुलिस कस्टडी में युवक की बेरहमी से पिटाई, प्राइवेट पार्ट में डाला पेट्रोल...वीडियो वायरल होने के बाद SP ने लिया ये बड़ा एक्शन

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Jan, 2026 02:22 PM

Samastipur News: बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के मामले में ताजपुर थानाध्यक्ष शंकर शरण दास समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, ताजपुर बाजार स्थित एक आभूषण दुकान में हुई चोरी के मामले में भेरोखड़ा गांव निवासी मनीष कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि पूछताछ के दौरान युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मामले की शिकायत की। युवक के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने का आरोप है।

वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अरबिंद प्रताप सिंह ने जांच के आदेश दिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर ताजपुर थानाध्यक्ष शंकर शरण दास, अनुसंधानकर्ता सह अवर निरीक्षक राजवंश पासवान और आरक्षी राहुल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले पर आगे की कार्रवाई जारी है।  

