Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • घर में चल रहा था अवैध धंधा, पुलिस ने मारा छापा...अंदर का नजारा देखते ही उड़ गए होश; 2 लोग गिरफ्तार

घर में चल रहा था अवैध धंधा, पुलिस ने मारा छापा...अंदर का नजारा देखते ही उड़ गए होश; 2 लोग गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Jan, 2026 01:03 PM

2 arrested with 425 grams of cannabis and foreign liquor in bettiah

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण के बानू छापर थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला में छापेमारी कर पुलिस ने गांजा, हथियार एवं शराब के साथ दो लोगो को गिरफ्तार किया है। सबडिविजिनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) विवेक दीप ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई...

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण के बानू छापर थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला में छापेमारी कर पुलिस ने गांजा, हथियार एवं शराब के साथ दो लोगो को गिरफ्तार किया है।

सबडिविजिनल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) विवेक दीप ने बताया कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बिट्टू शर्मा और शिवध्यान शर्मा बढई टोला स्थित बानुछापर के अपने घर में गांजा एवं शराब की बिक्री करते है तथा अपने घर में अवैध हथियार भी रखते है। इस सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी से प्राप्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1, बेतिया के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया।

वहीं, टीम ने अग्रतर कारवाई करते हुए बिट्टू शर्मा एवं शिवध्यान शर्मा के घर में मिट्टी के अनाज वाली कोठी के अन्दर से 425 ग्राम गांजा जैसा पदार्थ, एक सफेद रंग के पन्नी में कागज में लपेटा हुआ एक लोडेड देशी कट्टा, 05 पीस विदेशी शराब की बोतल बरामद की गई। इस मामले में अभियुक्त बिट्टू शर्मा एवं शिवध्यान शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!